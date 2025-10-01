Exatlón México | Entre emociones y aprendizaje: Doris del Moral lista para la novena temporada

Con una mezcla de emoción y determinación, Doris del Moral se integra a la novena temporada de Exatlón México, lista para enfrentar a atletas de gran nivel y demostrar su fortaleza en cada circuito. La deportista expresó lo feliz que está por la oportunidad de vivir nuevas experiencias, aprender de cada reto y, sobre todo, dar lo mejor de sí para dejar huella dentro de la competencia más demandante de la televisión mexicana.