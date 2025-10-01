De fan a atleta colosal: hace 3 años celebró su cumple con temática de Exatlón… hoy compite junto a Mati Álvarez

Los sueños sí se cumplen y Exatlón México es prueba de ello. Ese fue el caso de Thayli Suárez, una joven que hace apenas tres años festejó su cumpleaños inspirado en la temática del reality y que hoy, contra todo pronóstico, es parte del Equipo Rojo junto a figuras emblemáticas como Mati Álvarez.

¿Quién es Thayli Suárez en Exatlón México?

Con 23 años, Thayli Suárez es una de las nuevas integrantes de la novena temporada. Su llegada se dio a través del Exatlón Draft: El Ascenso, donde demostró que la constancia y la preparación pueden abrirle las puertas a cualquiera que esté dispuesto a darlo todo. Lejos de ser una debutante en el deporte, Thayli acumula experiencia en distintas disciplinas desde que tenía 15 años, entre ellas el atletismo, el powerlifting, el fútbol y el entrenamiento funcional.

Su formación profesional en la carrera de Actividad Física para la Salud refuerza la manera en que entrena día a día, al aplicar sus conocimientos para mantener una vida con disciplina y objetivos claros. En sus redes sociales refleja la pasión con la que entrena y comparte tanto rutinas fitness como momentos más cercanos a sus fans.

La historia de Thayli y Exatlón México

El camino de Thayli tiene un detalle que inspira a muchos. A través de TikTok confesó que cuando era adolescente veía Exatlón México como un sueño lejano, algo que parecía inalcanzable. Sin embargo, su determinación la llevó a pasar de ser espectadora a protagonista, en una muestra de que con esfuerzo los sueños se pueden cumplir. Ese mismo mensaje lo ha compartido con sus seguidores, a quienes anima a perseguir sus metas sin importar lo imposibles que parezcan.

Hace apenas tres años, celebró su cumpleaños con temática de Exatlón México, sin imaginar que algún día sería una de las atletas de verdad en la competencia. Ese anhelo creció con los años, hasta que se convirtió en una meta real.

En su cuenta de TikTok, ha mencionado lo significativo que ha sido para ella dar este paso. Reconoce que ver el programa le dio una motivación especial, y ahora quiere ser ella quien inspire a otros. Sus palabras reflejan tanto la emoción que siente como el deseo de dejar huella en cada circuito.

Integrarse al Equipo Rojo significa convivir y competir hombro a hombro con atletas de gran trayectoria, como Mati Álvarez, una de las máximas figuras del reality. Aunque se enfrenta a rivales con más experiencia, Thayli asegura sentirse preparada para este reto, convencida de que su esfuerzo en las últimas semanas la respalda.