Prepara unos riquísimos muffins de pumpkin spice perfectos para acompañar tu café en solo 5 pasos

Con la llegada del otoño, vuelven las preparaciones caseras dulces para disfrutar con infusiones de todo tipo. Así es como los muffins se vuelven los favoritos de muchas personas para desayunos, meriendas o antojitos durante el resto del día.

Si bien existen muchas recetas de muffins dulces, la siguiente contempla un ingrediente estrella: la mezcla de especias denominada pumpkin spice. Esta suele contener canela, jengibre, nuez moscada, clavo y a veces pimienta. Toma nota de esta manera fácil de preparar panquecitos.

Receta de muffins de pumpkin spice

La siguiente receta de muffins de pumpkin spice es sencilla y da como resultado unos panquecitos muy esponjosos y llenos de sabor. Son especiales para acompañar el café y otras infusiones en cualquier momento del día. Incluso, si se combinan con cremas, pueden convertirse en un postre sencillo.

Ingredientes

1 taza de harina de trigo

½ taza de puré de calabaza

1 huevo

½ taza de leche

¼ taza de aceite vegetal

½ taza de azúcar morena

1 cucharadita de pumpkin spice (colocar más o menos según gusto personal)

1 cucharadita de polvo para hornear

Los 5 pasos para hacer muffins de pumpkin spice