Prepara unos riquísimos muffins de pumpkin spice perfectos para acompañar tu café en solo 5 pasos
El preparado pumpkin spice puede ser parte de varias recetas dulces. Esta es la manera fácil y rápida de preparar deliciosos muffins.
Con la llegada del otoño, vuelven las preparaciones caseras dulces para disfrutar con infusiones de todo tipo. Así es como los muffins se vuelven los favoritos de muchas personas para desayunos, meriendas o antojitos durante el resto del día.
Si bien existen muchas recetas de muffins dulces, la siguiente contempla un ingrediente estrella: la mezcla de especias denominada pumpkin spice. Esta suele contener canela, jengibre, nuez moscada, clavo y a veces pimienta. Toma nota de esta manera fácil de preparar panquecitos.
Receta de muffins de pumpkin spice
La siguiente receta de muffins de pumpkin spice es sencilla y da como resultado unos panquecitos muy esponjosos y llenos de sabor. Son especiales para acompañar el café y otras infusiones en cualquier momento del día. Incluso, si se combinan con cremas, pueden convertirse en un postre sencillo.
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo
- ½ taza de puré de calabaza
- 1 huevo
- ½ taza de leche
- ¼ taza de aceite vegetal
- ½ taza de azúcar morena
- 1 cucharadita de pumpkin spice (colocar más o menos según gusto personal)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
Los 5 pasos para hacer muffins de pumpkin spice
- Precalentar el horno a 180°C y mezclar los ingredientes secos: harina, azúcar, polvo para hornear y pumpkin spice.
- En otro recipiente integrar los líquidos: puré de calabaza, huevo, leche y aceite.
- Unir ambas mezclas con movimientos envolventes. No se debe batir de más para evitar perder la esponjosidad.
- Verter la preparación en moldecitos. Se deben llenar hasta 3/4 de su capacidad.
- Hornear entre 10 y 15 minutos (dependiendo del calor concentrado en el horno) o hasta que la cubierta se dore. Dejar enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo! A disfrutar estos muffins de pumpkin spice perfectos para compartir en familia o comer en tandas (ya que se pueden almacenar en un recipiente hermético durante 7 días).