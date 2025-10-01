Astrología: 3 signos que vivirán una importante revelación debido a la conjunción de Venus y el Nodo Sur en Virgo

El próximo 3 de octubre, Venus se unirá al Nodo Sur en Virgo. Esta alineación se conoce como conjunción dentro de la astrología e irradia una poderosa energía de cambios favorables para muchas personas, ya que conecta un punto kármico.

¡YOGA GRUPAL ¡Nuestros conductores arrancaron la mañana con una sesión de yoga para llenar de energía su día! [VIDEO] ¡No pierdas la oportunidad de hacer yoga con tus amigos!

El Nodo Sur es un punto kármico que representa la comodidad, lo conocido, lo seguro y se vincula con los hábitos, lo instintivo y lo que parece fácil. Conoce cuáles son los signos zodiacales más afectados por esta conjunción que se producirá en la casa virginiana, pero que ya tiene activo todo su potencial energético.

Te puede interesar: Dile adiós a los cables detrás del televisor con estas 5 estrategias para mejorar la decoración de tu casa

¿Cuál es la energía disponible de la conjunción de Venus y el Nodo Sur en Virgo según la astrología?

La conjunción de Venus con el Nodo Sur en Virgo es una alineación poderosamente energética porque conecta al planeta del amor, las relaciones, el deseo y los valores personales con el punto kármico del pasado y las lecciones no resueltas. Esto significa que muchas personas pueden aprovechar la energía cósmica de esta semana para redefinir sus vínculos emocionales o sentimentales.

Pero también es una oportunidad de cambiar la relación con aspectos vinculados al dinero. Esta alineación energética en Virgo es un llamado del universo a depurar el corazón y los valores, pero también a cerrar ciclos que ya cumplieron su función.

Te puede interesar: Los signos que entrarán en conflicto a partir del 1 de octubre debido a la oposición entre Mercurio en Libra y Quirón en Aries

Los 3 signos zodiacales bendecidos la alineación Venus y el Nodo Sur en Virgo

Las personas favorecidas por la alineación de Venus y el Nodo Sur en Virgo son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Tauro

Virgo

Libra

Los nativos de estos signos zodiacales tienen la invitación del universo para revalorizar el vacío. Los desafíos actuales personales actúan como un agente catalizador que disuelve viejos patrones para entablar relaciones. Esta alineación ayuda a dejar atrás todo aquello que se resiste al crecimiento y ya no tiene una base sólida.

Es importante que las personas no se aferren a lo que ya no les funciona y se replanteen qué es lo que valoran realmente. Se iluminan patrones kármicos en relaciones y valores personales. Esto se puede sentir como una sensación de repetir historias de amor, vínculos o actitudes económicas que ya no aportan evolución.

De esta manera, surge la oportunidad de reconocer y soltar viejas dinámicas para estos signos zodiacales. Pero también puede traer la reaparición de personas del pasado (amores, amistades o socios) para cerrar ciclos pendientes. El desafío y oportunidad se traduce en sanar las heridas ligadas a las relaciones en general, dejando atrás la necesidad de control absoluto y abriendo espacio a una forma de amar más compasiva y flexible.