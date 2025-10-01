Revelan que la CURP de Juan Gabriel sigue activa; esto se sabe

¡Imágenes que ya le dieron la vuelta al mundo! Recientemente, un usuario grabó a una persona en París que tenía un gran parecido a Juan Gabriel, provocando que los rumores sobre su muerte falsa obtengan mayor relevancia en las últimas horas.

¿Andaba de parranda? Así ‘vieron’ a ‘Juan Gabriel’ en París TV Azteca [VIDEO] En redes sociales comenzó a circular un video donde un grupo de jóvenes habrían sorprendido a ‘Juan Gabriel’ en París. ¿Es o no es? Aquí las imágenes.

Por si fuera poco, se ha descubierto que la CURP del reconocido cantante sigue activa, situación que solamente aumenta las posibilidades de que el artista mexicano aún esté vivo. Es así que te detallaremos toda la información que se sabe al respecto.

¿Por qué Juan Gabriel fingió su muerte?

Como lo mencionamos, la CURP de Juan Gabriel sigue activa, documento que se puede consultar directamente en portales del gobierno. No olvidemos, que dicha clave, cuando uno fallece, se desactiva y se sube una constancia de defunción, para evitar fraudes con el robo de identidad.

Sin embargo, en el portal del gobierno, es posible ver que dicho documento sigue en el sistema. Los rumores aumentan considerando que el reconocido cantante, nunca se vio su cuerpo, puesto que sus restos fueron incinerados, provocando que las sospechas aumenten.

Incluso, son varios los seguidores al cantante, que aseguran que ellos ya sabían de su muerte falsa, explicando que el artista había realizado todo para poder alejarse del mundo de la farándula.

¿Cuál fue la causa de muerte de Juan Gabriel?

Dentro de la información que se tiene de la muerte de Juan Gabriel, es que la causa fue por un infarto agudo de miocardio, siendo un padecimiento grave, que es capaz de poner en riesgo la vida del paciente, al ser considerada una enfermedad mortal.

Su muerte se anunció el 26 de agosto del 2016, para el 4 de septiembre. Sus cenizas fueron llevadas al Palacio de Bellas Artes, recinto cultural en el que realizó el concierto más emblemático de su carrera. Lugar al que acudieron miles de usuarios para despedirse de “El Divo de Juárez”.

Sin embargo, aunque todo apunta a que el reconocido cantante está vivo porque su CURP sigue activa, por ahora solamente se tratan de teorías o hipótesis. Habría que esperar a obtener más pruebas al respecto.