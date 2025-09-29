Exatlón México | Ella Bucio: La perseverancia que promete brillar en la novena temporada de Exatlón México

Con una actitud humilde pero determinada, Ella Bucio llega a Exatlón México dispuesta a salir de su zona de confort y a demostrar que la perseverancia es su mayor fortaleza. Reconoce que será un reto competir contra atletas con más experiencia, pero asegura que en el equipo que le toque estará lista para entregar lo mejor de sí, apoyar a sus compañeros y ofrecer el mejor espectáculo al público. Para Ella, cada paso en esta competencia representa un sueño cumplido, y su objetivo es claro: avanzar lo más lejos posible y demostrar que con persistencia todo es posible.