Exatlón México | Karen Núñez llega con fuerza para vencer sus miedo
Karen Núñez se une a la novena temporada de Exatlón México con una misión clara: vencer sus miedos, inspirarse en su familia y demostrar que la seguridad en sí misma será su mejor arma en la competencia.
Con una fuerza que nace de la inspiración familiar y el deseo de superar sus propios miedos, Karen Núñez llega a la novena temporada de Exatlón México decidida a conquistar la competencia desde el Equipo Azul. Su motivación más grande es aprender a confiar en sí misma y transmitir esa seguridad dentro y fuera de los circuitos. Tras la experiencia de su hermana en la quinta temporada, Karen asegura que está lista para demostrar que sus retos no serán más grandes que su voz, y que puede dejar atrás las dudas para brillar con valentía, disciplina y corazón
