Peso Pluma sigue haciendo historia: recibirá Premio Billboard Vanguardia; esto dijo al enterarse

Peso Pluma sigue llenando su carrera de hitos. Después de ser el primer mexicano en ser nombrado embajador de la Semana de la Moda en Nueva York, Estados Unidos, la estrella de los corridos tumbados recibirá el Premio Billboard Vanguardia y cantará en la entrega de los galardones de la música latina el 23 de octubre en Miami.

Kenia Os pide que no la presionen para llegar al altar [VIDEO] Kenia Os no descarta la idea de llegar al altar con Peso Pluma, pero pide que no la presionen. Además, habló sobre la posibilidad de convertirse en mamá.

Este galardón, mismo que se estrenará en esta edición de la premiación, distingue a artistas visionarios, “quienes con su talento inspiran, innovan y abren nuevas posibilidades en el universo de la música”, dejando “una huella imborrable en la industria musical”, según expusieron en un comunicado.

Al darse a conocer la noticia, La Doble P indicó que con este galardón no sólo se reconoce su carrera sino también “significa representar a mi país a nivel mundial y mostrar el inmenso talento y belleza que México ofrece”.

“Liderar un género puede ser muy presionado, pero también es mi mayor orgullo. Llevo a mi gente, mis raíces y mi bandera conmigo en cada paso del camino, y me emociona seguir revolucionando la música mientras le muestro al mundo el corazón de México. Estoy profundamente agradecido con Billboard por este honor y por ayudar a difundir nuestra cultura ante el público de todo el mundo”, externó.

Peso Pluma, el cantante que internacionalizó los corridos tumbados

En 2023, con sólo 24 años y un catálogo de temas reducido, Hassan Kabande logró internacionalizar los corridos tumbados cuando el tema ‘Ella baila sola’, grabado junto a Eslabón Armado, entró en el Top 10 del listado Billboard Hot 100, posicionándola como la primera canción de música regional mexicana que ocupó un lugar de esa relevancia en la clasificación estadounidense.

El mismo año publicó el álbum ‘Génesis’, con el que debutó en el tercer lugar del Billboard 200, la lista general de discos más vendidos en Estados Unidos, un registro poco habitual para un artista mexicano de habla hispana. No obstante, en aquella época, también logró reunir a 65 mil asistentes en el Foro Sol, actualmente llamado Estadio GNP.

