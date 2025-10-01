Exatlón México | “Voy a luchar por el campeonato”: Koke Guerrero promete darlo todo en las pistas

Koke Guerrero, uno de los atletas más carismáticos y competitivos de Exatlón México, se declara listo para vivir la novena temporada con la emoción y la entrega que lo caracterizan. El campeón asegura que llega motivado, consciente del alto nivel que encontrará en sus rivales, pero con la firme convicción de luchar cada carrera como si fuera la última. Con su energía y su determinación, promete convertirse en una pieza clave de su equipo en la búsqueda del campeonato.