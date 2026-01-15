Exatlón México: ¿Qué atleta gana HOY jueves 15 de enero de 2026 la Medalla Femenil?

Adrián Leo ganó la presea varonil en la semana 16 de la novena temporada de Exatlón México , pero hoy jueves 15 de enero de 2026 se pondrá en juego las Medalla Femenil y aquí te diremos quién se lleva este galardón. Para saber qué mujer se hará con este premio, es necesario que sintonices la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

¿Quién ganó la Medalla Femenil en la Semana 15 de Exatlón México?

En la semana 16 de Exatlón México también se llevó a cabo la competencia por la Medalla Femenil, y en ese ciclo quien se llevó la presea fue Ella Bucio. La campeona de Parkour por fin logró este galardón y lo hizo junto con Humberto Noriega, quien hizo la misma hazaña en la pugna varonil.

¿Quién es el refuerzo que llegó en la novena temporada pero que nunca ha conseguido una medalla?

Emilio Rodríguez quien llegó en la quinta temporada de Exatlón México , en la octava edición y en la presente campaña, es uno de los atletas que nunca ha podido ganar una medalla; pero ahora quiere colgarse este premio, puesto que viene con otra mentalidad, menos revolucionado, pero con más temple, y esto es una buena señal.

Este es el nuevo horario de Exatlón México

Exatlón México es un programa que reúne a los mejores atletas de alto rendimiento de todo el país; actualmente se transmite su novena temporada la cual la puedes disfrutar a través de Azteca Uno en un horario de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, en estos días se compiten por la Villa 360 dos veces, y los Juegos por la Supervivencias; mientras que, los domingos es cuando se llevan a cabo los Duelos de Eliminación en punto de las 20:00 horas.

¿En qué año se estrenó Exatlón México?

La primera temporada de Exatlón México se estrenó el 16 de octubre de 2017 y en aquella edición de estreno pudieron estar los siguientes atletas: Jorge Arce, Shira Casar, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Antonieta Gaxiola, Zoraida Gómez, Ana Lago, Daphne Montesinos, Arely Muciño, Oscar Cano, Daniel Corral, Hijo de Octagón, Manoly Diaz, Macky González, Eduardo Ávila, Kenia Lechuga, Alberto Morales y Gloria Murillo.