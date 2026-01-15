Exatlón México: Este equipo gana HOY jueves 15 de enero la Villa 360; Rojos atacan y los Azules defienden

La Villa 360 se pondrá en juego hoy jueves 15 de enero de 2026 en Exatlón México , sin embargo las cosas siguen pintando mal y de malas para los Rojos, quienes conocieron de nuevo el fracaso el pasado miércoles 14 de enero luego de perder la Medalla Varonil y la Recompensa Colosal. Para saber quién gana el inmueble con lujos deberás sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

¿Cuántas competencias han ganado los Rojos en la semana 16 de Exatlón México?

Los Rojos sólo pudieron ganar el Juego por la Ventaja con un tablero de 5-3, sin embargo, tras esta única victoria, los escarlatas han perdido todo. El primer Juego por la Villa 360 (8-4), la Recompensa (5-3), el Duelo de los Enigmas (8-5), la Medalla Varonil por Adrián Leo y la Recompensa Colosal (8-3).

Mario Mono Osuna sigue preocupado por la situación de su equipo

El Mono sigue preocupado por la situación de los Rojos, y de acuerdo con uno de los líderes del equipo escarlata, el no dar tantos puntos lo tiene frustrado, y aseguró que se siente atado de manos; sin embargo, esta situación ya la había hablado Karol Rojas, quien aseguró que, las leyendas también deben entrenar.

¿Por qué la Villa 360 es de las competencias más importantes de Exatlón México?

La Villa 360 es una de las competencias más importantes en el reality deportivo, y esto se debe a que, dicho inmueble tiene los lujos necesarios para que los ganadores puedan descansar, ejercitarse y relajarse, esto con el objetivo de que puedan salir a ganar las competencias; así mismo cuentan con los alimentos necesarios para nutrirse de manera adecuada y sobre todo, unas camas bastante cómodas.

¿Para qué sirve una medalla en Exatlón México?

Una medalla, ya sea varonil o femenil es igual a una vida adicional en un Duelo de Eliminación, sin embargo, existen 2 preseas; la individual y la transferible , esta última se puede otorgar a un compañero que esté compitiendo en la Pugna Máxima y también es un crédito extra, el cual puede cambiar de un momento a otro el rumbo de la competencia puesto que, se han dado carreras en donde el atleta que tiene el medallón termina ganando y salvándose.