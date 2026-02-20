Exatlón México: Conoce al refuerzo Azul que REGRESA al reality deportivo para ocupar el lugar de Dana Castro

La semana 21 de Exatlón México siguió su curso y hoy jueves 19 de febrero de 2026 se llevaron a cabo dos competencias muy importantes, la final por la Batalla Motorizada en la rama Varonil, Femenil; y la Villa 360. Sin embargo, antes de jugar por el inmueble con lujos, Antonio Rosique reveló que un nuevo refuerzo llegaba para ocupar el lugar disponible que dejó Dana Castro; hablamos de Natali Brito.

Te puede interesar: Exatlón México: Mario Mono Osuna menosprecia a Koke Guerrero y revela quién es el participante que podría ganarle la final

Natali Brito regresa como refuerzo a la novena temporada de Exatlón México

Dana Castro tuvo que abandonar las playas de Exatlón México luego de lastimarse la rodilla izquierda durante la carrera que determinaba si pelearía por la Batalla Motorizada Femenil ante Katia Gallegos, quien sería la finalistas y pelearía por la motocicleta estilo europeo; luego de haber estado algunas horas en el hospital, la atleta regresó y se confirmaron las peores noticias.

Antonio Rosique les reveló a los Rojos y Azules que Dana Castro tenía que abandonar la novena temporada de Exatlón México debido a que, el médico del programa determinó detener de inmediato la actividad física para la participante, y además le dijo que, tenía que regresar lo antes posible al territorio azteca para llevar a cabo su rehabilitación lo antes posible.

Con la salida de este elemento celeste se quedaba un lugar disponible en el grupo Azul, y como parte del protocolo, la Máxima Autoridad dio a conocer que, una participante llegaba para tener una nueva oportunidad en el grupo celeste, el conductor le dio la bienvenida de nuevo a Natali Brito, quien había sido eliminada el domingo 15 de febrero regresó, pero ahora como refuerzo para ocupar el sitio que dejó disponible Dana.

Natali Brito tuvo que ir al Duelo de Eliminación contra Karol Rojas y Ella Bucio. En un inicio fueron las dos participantes Rojas quienes compitieron primero entre ellas y fue la campeona de parkour quien se salvó en la primera ronda de la pugna máxima. Acto siguiente, la jugadora de futbol bandera se midió ante Nat a quien eliminó.

¿Quiénes ganaron la Batalla Motorizada y la Villa 360 hoy en Exatlón México?

Alexis Vargas se impuso a Mario Mono Osuna y Ella Bucio hizo lo suyo ante Katia Gallegos; mientras que, la Villa 360 pudo ser retenida con éxito por parte de los Azules, quienes llegarán a las Batallas por la Supervivencia bastante relajados y muy motivados.