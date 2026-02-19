Exatlón México: Mario Mono Osuna menosprecia a Koke Guerrero y revela quién es el participante que podría ganarle la final

Mario Mono Osuna es el actual vigente de Exatlón México, el exfutbolista le ganó la final de la octava campaña del reality deportivo a Koke Guerrero; y esa misión se la hizo saber desde el inicio al Hechicero del Aire, que quería ganarle un campeonato y así fue; pero ahora, en la novena temporada, el exjugador reveló quién es el participante que entró como novato y que sí podría ganarle un trofeo, hablamos de Alexis Vargas.

Mario Mono Osuna menosprecia a Koke Guerrero y ve como una amenaza a este novato

De acuerdo con el avance que se dio a conocer tras concluir el capítulo del pasado miércoles 18 de febrero de 2026, se pudo escuchar una declaración por parte de Mario Mono Osuna quien aseguró que en la novena temporada de Exatlón México Koke Guerrero ha pasado a segundo plano y ya no se preocupa tanto por él, sino por Alexis Vargas, puesto que, reconoce el nivel tan alto que tiene el peleador y eso es algo que le preocupa.

Los Azules perdieron a Dana Castro

Dana Castro se volvió a lesionar y luego de que los Rojos ganaran el Duelo de los Enigmas, las malas noticias llegaron al equipo Azul. La participante celeste regresó luego de la valoración médica donde se confirmaron los peores diagnósticos donde le dijeron a la deportista que tenía que suspender de inmediato el deporte de alto impacto y regresar a México para iniciar su rehabilitación.

Horario para ver en vivo hoy Exatlón México

Recuerda que, para ver el capítulo de hoy jueves 19 de febrero de Exatlón México, deberás sintonizar la señal de Azteca Uno en un horario de las 20:30 horas o bien darle clic aquí, en donde verás videos, programas completos y todo el contenido relacionado con el reality deportivo.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México?

Equipo Azul: Alejandro Aguilar, Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Valery Carranza, Koke Guerrero, Doris del Moral, Alexis Vargas, Ernesto Cázares y Adrián Leo.

Equipo Rojo: Karol Rojas, Paulette Gallardo, César Villaluz, Mati Álvarez, Mario Mono Osuna, Benyamin Saracho, Jazmín Hernández, Ella Bucio y Humberto Noriega.