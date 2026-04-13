Exatlón México | Evelyn Guijarro se lleva el Auto cero kilómetros de la novena temporada en la semana 28, estas son las palabras en EXCLUSIVA de Sniper

La semana 28 de la novena temporada de Exatlón México no tuvo eliminado, pero sí dos Autos cero kilómetros, y uno de ellos fue ganado por Evelyn Guijarro, estas son las primeras palabras de Sniper tras ganar este carro:

“Familia se logró, les presentó al carrito de la Familia Azul; muchas gracias a todos ustedes porque siempre nos han estado apoyando, porque nos dan su tiempo, su amor, además siempre nos defienden, y pues ahí están siempre. Está bellísimo, la verdad es que me costó mucho, desde las competencias, los relevos, papis es para ustedes, pero no se peleen”, declaró Evelyn Guijarro.

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