Exatlón México | Koke Guerrero y Adrián Leo protagonizan uno de los mejores Duelos de Eliminación de la novena temporada, ¿quién se salva?

Con más de 15 carreras, Adrián Leo y Koke Guerrero protagonizaron uno de los mejores Duelo de Eliminación de la novena temporada de Exatlón México hoy domingo 5 de abril de 2026, la salida de uno de sus elementos será muy dolorosa para los Azules.

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