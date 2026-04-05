Exatlón México | Koke Guerrero y Adrián Leo protagonizan uno de los mejores Duelos de Eliminación de la novena temporada, ¿quién se salva?
Adrián Leo y Koke Guerrero protagonizaron uno de los mejores Duelos de Eliminación de la novena temporada de Exatlón México, descubre quién se salva y pasa a la semana 28
Con más de 15 carreras, Adrián Leo y Koke Guerrero protagonizaron uno de los mejores Duelo de Eliminación de la novena temporada de Exatlón México hoy domingo 5 de abril de 2026, la salida de uno de sus elementos será muy dolorosa para los Azules.
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