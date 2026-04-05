uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Adrián Leo y Koke Guerrero saben que podrían ir al Duelo de Eliminación tras perder la segunda Batalla por la Supervivencia

Los Azules perdieron la segunda Batalla por la Supervivencia de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México y 2 de ellos deberán ir al Duelo de Eliminación

Los Azules perdieron la segunda Batalla por la Supervivencia de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, descubre quién irá al Duelo de Eliminación hoy domingo 5 de abril de 2026.

Te puede interesar: Exatlón México: Koke Guerrero, Adrián Leo, Mario Mono Osuna o Humberto Noriega, ¿quién es el eliminado de hoy domingo 5 de abril?

Tags relacionados
Exatlón México

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo