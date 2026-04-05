Exatlón México | Adrián Leo y Koke Guerrero saben que podrían ir al Duelo de Eliminación tras perder la segunda Batalla por la Supervivencia
Los Azules perdieron la segunda Batalla por la Supervivencia de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México y 2 de ellos deberán ir al Duelo de Eliminación
Los Azules perdieron la segunda Batalla por la Supervivencia de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, descubre quién irá al Duelo de Eliminación hoy domingo 5 de abril de 2026.
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