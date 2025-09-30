Exatlón México arranca con todo: Conoce al poderoso Equipo Rojo que buscará la gloria
El rugido del Equipo Rojo ya se escucha en Exatlón México: fuerza, talento y pasión listos para conquistar la nueva temporada.
Velocista juvenil, campeón en pruebas de atletismo, considerado uno de los talentos con más futuro en México.
Atleta de alto impacto y campeona de parkour, Ella, cuenta con gran experiencia en circuitos extremos.
Mediocampista de futbol con gran experiencia y espíritu combativo que lo hace un pilar del equipo.
Exfutbolista y analista deportivo, ahora listo para poner a prueba su resistencia en la competencia.
Futbolista profesional, que aporta disciplina, resistencia y energía en cada enfrentamiento.
Campeón del mundo Sub-17 en 2005 con la Selección Mexicana, aporta técnica, rapidez y visión estratégica.
Practicante de fitness y atleta de alto rendimiento, lista para demostrar su fortaleza en los retos.
Estrella del futbol femenil, con gran velocidad y potencia que aportan frescura al equipo.
De profesión futbolista, Paulette, es ampliamente conocida por su fuerza física y liderazgo, aspectos que definirán su rol dentro y fuera de la competencia.
Atleta conocida amada dentro de Exatlón México, quien ha ganado en tres ocasiones pasadas, lo que le brinda gran experiencia y un temple inquebrantable.
Campeón mundial de taekwondo, experto en concentración y disciplina, cualidades vitales para el Exatlón.
Judoca olímpica mexicana, quien cuenta con gran diciplina, estrategia y resistencia que le brindara una seguridad dentro de cada encuentro.
El momento es ahora y los fanáticos lo saben, la novena temporada de Exatlón México ya está aquí y promete emoción, pasión y resiliencia en cada uno de sus capítulos. El debut del Equipo Rojo promete disciplina y garra, pues se conforma de campeones mundiales, atletas de élite y mucha pasión. Conoce a los atletas que llevan consigo el peso de competir una vez más por ser el mejor de entre los mejores.