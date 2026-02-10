Exatlón México: La novata Azul que llegó a la novena temporada, que va subiendo su rendimiento y que Mati Álvarez le tiene MIEDO

Mati Álvarez es la atleta de alto rendimiento con más trofeos de Exatlón México , Golden Champion suma 4 campeonatos, una copa y 3 de temporada regular; sin embargo, en la novena edición del reality deportivo se encontró con una rival que le ha sacado varios puntos, y de acuerdo con Koke Guerrero, Terminator le teme debido a que esta novata Azul está subiendo su rendimiento conforme pasan las semanas; hablamos de Katia Gallegos.

¿Mati Álvarez le tiene miedo a Katia Gallegos en la novena temporada de Exatlón México?

Desde que inició la novena temporada de Exatlón México, una de las atletas a ganar esta nueva edición del reality deportivo es Mati Álvarez, quien hasta el 2026 es la única atleta que cuenta con 4 campeonatos de la marca y siempre que compite en una edición, es la candidata principal para alzar el trofeo, sin embargo, Koke Guerrero sabe que existe una rival que llegó como novata y a la que, a su parecer del Hechicero del Aire, Golden Champion le tiene miedo.

Katia Gallegos ha mostrado un nivel que va subiendo conforme pasan las semanas; y es que su rendimiento es el claro ejemplo que están basquetbolista mejora con el paso de los días; y una evidencia es que, Cat Attack le ha ganado puntos importantes a Mati Álvarez , a quien se ha impuesto en varias carreras.

Esta situación ya es muy notoria, y quien se dio cuenta es Koke Guerrero, quien le hizo saber a la jugadora de basquetbol que Golden Champion le tiene miedo, y además evita pasar contra ella cuando los Rojos van perdiendo; o la pide luego de que Katia pierde una unidad en la primera ronda de cada competencia.

Los Rojos más separados en la novena temporada de Exatlón México

Por otro lado, el equipo Rojo ha demostrado que cuando pierden, las porras terminan; esto se pudo ver en el juego por la Ventaja y en la Villa 360 del pasado lunes 9 de febrero. Los Azules saben que cuando Terminator, Humberto Noriega y Mario Mono Osuna pierden sus puntos, se desmoralizan; lo cual sucedió en el inicio por la competencia del inmueble con lujos.

De hecho, esta debilidad que tienen los escarlatas fue descubierta por Doris del Moral, quien en una Batalla por la Supervivencia, Bulldozer escuchó que, Jazmín Hernández regañó a sus compañeros por no gritar, animar y apoyar cuando