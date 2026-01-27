Exatlón México: Los participantes ROJOS se burlaban de él por su deporte, pero ahora es MEJOR que Pato Araujo y que Heliud Pulido

En Exatlón México han competido muchos atletas de alto rendimiento, donde algunos participantes Rojos se burlaban de este atleta azul por el deporte que practicaba, sin embargo, ahora es mejor que dos leyendas escarlatas, Pato Araujo y Heliud Pulido. Hablamos de Koke Guerrero, mejor conocido como el Hechicero del Aire.

Te puede interesar: Exatlón México: Rojos defienden y Azules atacan, este equipo gana HOY lunes 26 de enero la Villa 360

¿Por qué se burlaban de Koke Guerrero en Exatlón México

Koke Guerrero hizo su debut en Exatlón México en la temporada 5 titulada Guardianes contra Conquistadores; en esta edición se impuso ante David Juárez la Bestia y le arrebató el campeonato a esta leyenda Azul. El Hechicero del Aire alzó el trofeo con Marysol Cortés. Tras concluir esta campaña, se dio por primera vez el All Star, donde The Wizard de igual manera se coronó como el Monarca del reality deportivo.

El Hechicero del Aire volvió a participar en la segunda temporada de Exatlón México donde le quitó el campeonato a Mati Álvarez. Sin embargo, las burlas iniciaron cuando Emilio Rodríguez dijo que los Rojos eran puros olímpicos, diciendo que Koke era un simple porrista. Pero Spartacus no llegó a las semanas finales de la quinta temporada.

Mario Mono Osuna se burla de Koke Guerrero

Fue antes del Duelo de Eliminación cuando Mario Mono Osuna dijo que estaba muy contento, ya que le había vuelto a ganar varios puntos, pero añadió que, cuando era jugador de futbol profesional, él tenía porristas, dando a entender que, el deporte que practicaba no era de alto rendimiento, sin embargo, Guerrero cuenta con 3 tricampeonatos, 1 más que Pato Araujo, y 2 más que el mismo exfutbolista del América y que Heliud Pulido.

¿Quién fue el atleta Azul que salió eliminado en la semana 17?

José Ochoa se convirtió en el atleta Azul que salió eliminado el pasado domingo 25 de enero de 2026, Joe tuvo que pelear su lugar en el reality deportivo junto con Alejandro Aguilar y Ernesto Cázares, sin embargo, el Tarzán Tapatío no pudo y quien lo sacó de la novena temporada fue el Dóberman. Tras pelear por el último punto, Joe rompió en llanto y dijo que estaba muy agradecido, de hecho, Antonio Rosique dijo que cumplió y lo invitó a volver cuando el quisiera.