Exatlón México: Mati Álvarez menosprecia a Koke Guerrero y coloca a este participante Azul en la final en lugar del tricampeón

La novena temporada de Exatlón México está en su semana 26, sin embargo, quien ha puesto el tema sobre la mesa es Mati Álvarez. Terminator pudo hablar ante cámaras que, no ve a Koke Guerrero en la final de la presente edición, sin embargo, la participante Azul que sí lo ve peleando por el campeonato es Alexis Vargas, uno de los novatos que entró y que suena fuerte para llegar a pelear por el título de la marca.

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¿Por qué Alexis Vargas es mejor que Koke Guerrero?

No es la primera vez que el nombre de Alexis Vargas suena para llegar a la final, de hecho, no sólo Mati Álvarez coloca al peleador de artes marciales como un posible candidato al título, el que lo ve más fuerte que Koke Guerrero es Mario Mono Osuna. De acuerdo con el exfutbolista, en esta novena temporada de Exatlón México quien es más peligroso para él es el Ninja Mexicano, ya que el Hechicero del Aire ha bajado su rendimiento y además, otro punto que pone el exjugador del Mazatlán es que, él mismo fue quien le remontó y le arrebató la corona del reality deportivo en la pasada campaña.

Mario Mono Osuna entró como uno de los novatos sorpresa a la octava campaña del reality deportivo, sin embargo, desde la primera vez que se midieron, el exfutbolista le advirtió que quería ganarle la final y así pasó; pero lo curioso es que, en el momento decisivo, el hoy vigente campeón fue de menos a más y le pudo remontar a Koke Guerrero un galardón que lo colocaba a la par de Mati Álvarez.

Alexis Vargas ha sido la revelación de los Azules en esta presente edición, de hecho, el mismo Mono ha dicho que, el peleador es el mejor soldado de los celestes, ya que cada que pasa a correr casi siempre marca su punto y además, reconoce que le ha ganado varios tantos al vigente rey de Exatlón México.

Por otro lado, Golden Champion habló sobre Evelyn Guijarro, a quien le reconoció su buen momento y que incluso la ve ante ella en una final. Sniper es la vigente campeona de la marca y ahora con la salida de Doris del Moral, la corredora tiene toda la responsabilidad en sus hombros de hacer que no eliminen a más mujeres de su equipo puesto que, ya sólo quedan Katia Gallegos y Valery Carranza.

