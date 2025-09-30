Exatlón México | Mejores Momentos 2| El miedo del primer día sacude a los atletas: ¿estrategias o frustraciones en Exatlón México?

El arranque de la temporada regular de Exatlón México no pudo ser más intenso. El temor del primer día se apoderó de los atletas, quienes no solo enfrentan los circuitos más demandantes, sino también la presión de no fallar ante sus equipos. Mientras comienzan a gestarse las primeras estrategias, la gran sorpresa fue Alexis, quien tras dominar en Exatlón Draft El Ascenso no logró brillar en su debut. El propio atleta reconoció su frustración al no poder sumar puntos, lo que desató dudas sobre si podrá recuperar el nivel que lo llevó hasta aquí.