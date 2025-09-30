Exatlón México | Mejores Momentos 2| El miedo del primer día sacude a los atletas: ¿estrategias o frustraciones en Exatlón México?
La tensión del primer día en Exatlón México dejó claro que no basta con la fuerza: Los atletas comienzan a pensar en estrategias, mientras Alexis, uno de los más esperados, no logró cumplir las expectativas en su debut.
El arranque de la temporada regular de Exatlón México no pudo ser más intenso. El temor del primer día se apoderó de los atletas, quienes no solo enfrentan los circuitos más demandantes, sino también la presión de no fallar ante sus equipos. Mientras comienzan a gestarse las primeras estrategias, la gran sorpresa fue Alexis, quien tras dominar en Exatlón Draft El Ascenso no logró brillar en su debut. El propio atleta reconoció su frustración al no poder sumar puntos, lo que desató dudas sobre si podrá recuperar el nivel que lo llevó hasta aquí.
