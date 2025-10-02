Exatlón México | Mejores Momentos parte 2| El Rojo respira: Humberto se lleva la medalla y manda mensaje clave
El Equipo Rojo vuelve a la carga en Exatlón México y Humberto se llevó la victoria en una jornada donde la experiencia y la estrategia marcaron la diferencia.
Exatlón México: Mejores Momentos parte 2: Programa del 2 de octubre del 2025
La jornada en Exatlón México estuvo marcada por la intensidad y el regreso de la experiencia del Equipo Rojo, que logró sacudirse la presión con la victoria de Humberto. Tras asegurar la medalla, el atleta dejó claro que aunque no hay espacio para la confianza, estas preseas representan un respaldo importante frente a los temidos duelos siguientes.
