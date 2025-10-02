inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Mejores Momentos parte 2| El Rojo respira: Humberto se lleva la medalla y manda mensaje clave

El Equipo Rojo vuelve a la carga en Exatlón México y Humberto se llevó la victoria en una jornada donde la experiencia y la estrategia marcaron la diferencia.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace
Exatlón México: Mejores Momentos parte 2: Programa del 2 de octubre del 2025

La jornada en Exatlón México estuvo marcada por la intensidad y el regreso de la experiencia del Equipo Rojo, que logró sacudirse la presión con la victoria de Humberto. Tras asegurar la medalla, el atleta dejó claro que aunque no hay espacio para la confianza, estas preseas representan un respaldo importante frente a los temidos duelos siguientes.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×