Exatlón México | Programa Completo | Rivalidad al límite: Medalla, Villa 360 y estrategias que encienden la competencia
Las emociones en Exatlón México están al rojo vivo: los atletas pelean por las medallas, la Villa 360 se convierte en un botín de lujo y las estrategias comienzan a redefinir la competencia.
En la novena temporada de Exatlón México, la tensión crece en cada episodio y las rivalidades marcan el ritmo de la competencia. La Villa 360 vuelve al centro de la batalla, un espacio que significa mucho más que comodidad: es descanso, recuperación física y la diferencia entre enfrentar cada prueba con ventaja o con cansancio.
Galerías y Notas Azteca UNO