Exatlón México | Programa completo |La competencia arranca con fuego: estrategias, duelos y sorpresas que nadie vio venir

El gran arranque de Exatlón México no pudo ser más intenso: los 24 atletas llegaron con la presión al máximo y, desde el primer momento, Rosique les recordó que solo la estrategia y la pasión los llevarán a la gloria; el choque por La Villa 360 y la Barraca Metálica encendió la primera batalla por la comodidad, mientras que el temido Duelo de los Enigmas puso en riesgo a los atletas varoniles, demostrando que cada competencia debe vivirse como si fuera la gran final; entre errores inesperados como la frustración de Alexis, quedó claro que esta temporada no solo será de fuerza y velocidad, sino de estrategia, drama y fuego puro en cada episodio.