Esta es la playa más bonita de Quintana Roo, según la IA

Parece que ya nada escapa a la Inteligencia Artificial (IA) y es que esta tecnología ha demostrado que puede adaptarse a cualquier ámbito de nuestra vida. Ahora, algunos viajeros la están utilizando para comparar destinos turísticos con el fin de elegir mejor, como es el caso de las playas de Quintana Roo.

El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial [VIDEO] Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

No es la primera vez que la IA es utilizada con fines turísticos. Es que esta herramienta es una gran aliada para quienes desean visitar distintos lugares y poseen pocos conocimientos de ciertos destinos por lo que recurren a ella para analizar diferentes bases de datos y sacar conclusiones.

¿Cuál es la playa más bonita de Quintana Roo?

Existen distintas aplicaciones de IA que permiten llegar a las respuestas que necesitamos y en esta oportunidad se le consultó a esta tecnología sobre cuál es la playa más bonita del estado de Quintana Roo. Tras analizar diferentes bases de datos, y comparar, su respuesta no se hizo esperar.

Según la Inteligencia Artificial, la playa más bonita de Quintana Roo es Playa Norte, en la Isla Mujeres. Esta herramienta la destacó principalmente por su imponente naturaleza, la lejanía con grandes edificios que pueden “contaminar” la postal y las palmeras que caracterizan a un paisaje digno de una publicidad.

¿Qué destaca a esta playa de Quintana Roo?

Según la IA, Playa Norte se configura como uno de los principales destinos turísticos dentro de Quintana Roo ya que es elegida por quienes buscan vivir de un buen ambiente y una experiencia sensorial inolvidable. Su arena blanca y fina, combina a la perfección con el agua cristalina de tonos turquesa que invitan a admirar desde el primer hasta el último contacto.

Playa Norte es ideal para quienes aman nadar en familia ya que tiene poca profundidad. La Inteligencia Artificial remarca que esta playa de Quintana Roo posee un mar tranquilo ya que un arrecife la protege. Además, se puede disfrutar de atardeceres de película, restaurantes con platillos exquisitos y clubes de playa que enriquecen la experiencia de los visitantes.