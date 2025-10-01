Revelan un terrible detalle sobre la muerte de Micky Hair que podría dar pista de quién lo mato

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, más conocido como Micky Hair, sigue generando conmoción en el gremio del beauty, las redes sociales y entre sus clientas cercanas, como Ángela Aguilar y Priscila Escoto.

Tras el terrible hecho, ocurrido la noche del pasado lunes 29 de septiembre en plena avenida Masaryk, en Polanco, comenzaron a salir a la luz nuevos detalles que podrían cambiar el rumbo de las investigaciones: el famoso estilista había interpuesto una orden de restricción por amenazas.

¿Por qué Micky Hair pidió una orden de restricción antes de su asesinato?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, más conocido como C4Jiménez en X (Twitter), Miguel había solicitado una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo Ederly “N” tan solo 20 días antes de ser asesinado.

Aunque no se han confirmado las causas detrás de esta medida, fuentes extraoficiales sugieren que el conflicto entre ambos podría estar relacionado con un tema personal y financiero.

X/Twitter C4 Jiménez Micky Hair hizo un fuerte depósito bancario antes de su muerte

Además, se reveló que Micky transfirió 1.7 millones de pesos a una cuenta en Guadalajara días antes del crimen. Este movimiento, aun sin explicación oficial, ha sido incorporado a la investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), como parte de las líneas que apuntan a un ataque planeado.

Instagram Ángela Aguilar reaccionó al asesinato de Micky Hair, su estilista.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el móvil del asesinato de Micky Hair en Polanco?

Miguel Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, informó que el ataque a Micki Hair fue directo y descartó que se tratara de un intento de asalto.

“Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un robo, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), la misma noche del crimen.

Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los… — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 30, 2025

Esta versión fue respaldada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que continúa con el análisis de las cámaras de videovigilancia y pruebas periciales para esclarecer quién estuvo detrás de la ejecución del joven empresario.

¿Quién es Eduardo Ederly “N” y qué relación tenía con Micky Hair?

Hasta el momento, no hay una versión oficial que confirme el vínculo entre Micky Hair y Eduardo Ederly “N”, pero varias teorías en redes sociales afirman que el hombre señalado por el estilista tenía antecedentes de comportamientos violentos.

En un documento filtrado, Micky habría advertido sentirse vulnerable, razón por la que pidió protección legal semanas antes de ser atacado.

Las autoridades aún no giran orden de aprehensión contra Ederly, pero el caso se mantiene activo bajo reserva, mientras se evalúan más pruebas y declaraciones.