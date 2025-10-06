inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Programa Completo | La tensión y fracturas comienzan a sentirse en la novena temporada

Pese a las asperezas al interior del El Equipo Rojo, se mantuvieron unidos y lograron la salida de Alex Sotelo, de El Equipo Azul.

Revive la intensidad con la que los atletas de Exatlón México se enfrentaron entre ellos en una temporada que está comenzándose a vivir con tensión y posibles fracturas al interior de El Equipo Rojo debido a la falta de acuerdos entre las leyendas y las caras nuevas del reality deportivo. Pese a ello, lograron mantenerse firmen y lograron la salida de Alex Sotelo, de El Equipo Azul.

