Exatlón México | Programa Completo | La tensión y fracturas comienzan a sentirse en la novena temporada
Revive la intensidad con la que los atletas de Exatlón México se enfrentaron entre ellos en una temporada que está comenzándose a vivir con tensión y posibles fracturas al interior de El Equipo Rojo debido a la falta de acuerdos entre las leyendas y las caras nuevas del reality deportivo. Pese a ello, lograron mantenerse firmen y lograron la salida de Alex Sotelo, de El Equipo Azul.
