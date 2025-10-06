Exatlón México | Programa Completo | La tensión y fracturas comienzan a sentirse en la novena temporada

Revive la intensidad con la que los atletas de Exatlón México se enfrentaron entre ellos en una temporada que está comenzándose a vivir con tensión y posibles fracturas al interior de El Equipo Rojo debido a la falta de acuerdos entre las leyendas y las caras nuevas del reality deportivo. Pese a ello, lograron mantenerse firmen y lograron la salida de Alex Sotelo, de El Equipo Azul.

