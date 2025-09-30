Exatlón México | Programa Completo | ¡Arrancan las batallas más impresionantes en la novena temporada!

La novena temporada de Exatlón México arrancó con todo y ya puso a prueba la resistencia, el carácter y la pasión de los 24 atletas que sueñan con la gloria. Desde La Batalla por La Ventaja hasta el primer choque por la codiciada Villa 360, la competencia muestra que aquí no hay espacio para dudas: el confort está reservado para los mejores, mientras que la dureza de La Barraca Metálica espera a quienes no logren imponerse. Con 12 atletas rojos y 12 azules, la guerra apenas comienza, y cada enfrentamiento se convierte en una batalla de estrategia, fuerza y resistencia mental. Una temporada que promete ser la más explosiva y emocionante de la historia del reality.