Exatlón México: Mario Mono Osuna, Adrián Leo o Alexis Vargas, ¿quién gana hoy la Medalla Varonil?

Para hoy miércoles 8 de abril de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Medalla Varonil de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México; quien necesita esta presea es Adrián Leo debido a que se quedó sin galardones luego de eliminar a Koke Guerrero; sin embargo, Mario Mono Osuna quiere tener esa vida adicional y Humberto Noriega quiere ser el más ganador; para saber quién se hace con este premio no olvides sintonizar la señal en vivo a través de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien, puedes dar clic aquí para ver las fotos, videos y programas del mejor reality deportivo de la televisión mexicana.

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Alexis Vargas asegura que Humberto Noriega no le puede ganar

Antes de llevarse a cabo la Medalla Femenil de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, quienes estaban un poco relajados en la Villa 360 fueron los Azules, y es que Alexis Vargas reveló ante cámaras que quien se enoja mucho cuando pierde ante él es Humberto Noriega, y que incluso, no puede decirle nada ya que simplemente no conoce la victoria si se mide contra él.

El hecho de que Humberto Noriega no le gané al peleador de artes marciales no sólo perjudica a Prime Time, sino que también a los Rojos; y es que, de acuerdo con el Ninja Mexicano, cuando se impone a su rival, descontrola la estrategia de los escarlatas y sus planes tienen que cambiar de un momento a otro.

Por otro lado, quien estaba muy contenta por haber conseguido la Medalla Femenil de la semana 28 fue Jazmín Hernández, quien suma dos preseas en la presente campaña; durante la ceremonia, La Flaca agradeció a todo el trabajo que hace el staff de su negocio; y fue aquí donde Antonio Rosique la felicitó por esta presea.

Por otro lado, Mario Mono Osuna aseguró que, lo que pasó contra Adrián Leo fue simplemente un accidente, y añadió diciendo que, no lo veía como algo que fuera con intención; y bromeó asegurando que ya se había desquitado. Pero Mufasa desde la Villa 360 comentó que, el vigente campeón de la marca ya no está muy coherente, puesto que, sus burlas luego no tienen razón de ser.