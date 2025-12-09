Exatlón México: Este equipo se lleva los premios del Juego de los Enigmas

La semana 11 de la novena temporada de Exatlón México ha dado inicio y los Rojos comenzaron este nuevo ciclo con una baja bastante dolorosa como la salida de Edna Carrillo. A pesar de esto, los Escarlatas comentaron que querían ganar todo, pero sus planes no salieron como ellos querían, ya que perdieron el Juego por una Vida Adicional en el Duelo de Eliminación y también perdieron la Villa 360.

¿Quiénes ganan el Juego de los Enigmas?

Este martes 9 de diciembre se pone en disputa el Juego de los Enigmas , donde la producción pone varios premios bastantes atractivos, los cuales van desde celulares, consolas de videojuegos, televisiones de alta gama, viajes, motos y en algunas ocasiones autos; el equipo ganador lo podrás ver en este día en punto de las 19.00 horas tiempo del centro de México a través de Azteca Uno y por medio de nuestro portal.

¿Josué tiene miedo de salir eliminado?

Antes de iniciar el Duelo por la Vida Adicional , el Dragón Rojo reveló que tenía una misión y esta era ponerse en forma para que no salga eliminado en su primera semana, y quien le dio muchos ánimos fue Villaluz, quien comentó que no debe tener miedo, y que sus cualidades avalan su buen rendimiento, eso sí, no tiene mucho margen de error y deberá dar lo mejor de él.

Los Rojos bastante heridos

Tanto Mati Álvarez como Paulette Gallardo lamentaron la salida de Edna Carrillo, y es que la olímpica era un pilar fundamental en la convivencia del grupo escarlata, así mismo, Sangre Brava dijo que la olímpica era una de las personas que la calmaba ya que ella tenía una energía muy fuerte.

Los Azules con más confianza que nunca

Por otro lado, los Azules aseguraron estar bien confiados luego de haber perdido a dos elementos al hilo. Koke Guerrero quien es el líder del grupo, comentó que es una buena sensación llegar a la Villa 360 o a la Barraca sin perder a alguien. Pasando a un tema más cómico, Ernesto creó un personaje que habla como si fuera español y estaba dando tutoriales de cómo hacer el tiro final a los más novatos.

