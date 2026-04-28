7 diseños de uñas de colores pastel para niñas; son discretas e ideales para Día del Niño 2026

Los tonos suaves y claritos están de moda para la primavera 2026, por su frescura e inherente idea de feminidad. Si vas a consentir a tus hijas o sobrinas con su primer manicure en este Día del Niño 2026, te mostramos algunos diseños de uñas de colores pastel para niñas. Son ideas muy bonitas, pero también discretas.

7 ideas de uñas pastel para niñas; están perfectas para Día del Niño 2026

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1. En rosa pastel, con flores

Iniciamos esta lista con una opción en rosa pastel, posiblemente el más popular en este tipo de tonalidades. Es un diseño muy discreto, con sencillas flores y líneas de color en las puntas, al estilo de la siempre elegante manicura francesa.

2. Con contrastes

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En este diseño predomina el tono lila, pero con algunos contrastes en rosa mexicano. Es una idea original y hermosa, pero también equilibrada: es divertido y a la vez no resalta demasiado, por eso resulta ideal para las niñas.

3. Minimalista

Aquí, tenemos una alternativa que permite a las niñas comenzar a experimentar con el color de una manera muy sutil. Casi todo el diseño es de tono rosa pastel uniforme, con excepción de un corazón en una de las uñas, que resalta en fucsia.

4. Uñas de amarillo pastel para niñas

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Este diseño es adorable por sus dibujos de pollitos recién salidos del cascarón y conejos, para los cuales solo se usaron dos colores: blanco y amarillo pastel.

5. Combinación de colores pastel, perfecta para Día del Niño 2026

Para las niñas más fashionistas hay diseños como éste, que integra diferentes patrones y tonalidades pastel. Al tratarse de tonos claros, sigue siendo un manicure relativamente discreto.

6. Con glitter

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No nos podía faltar una opción con glitter en nuestra lista de uñas de colores pastel para niñas. Es un brillo plateado sobre una base rosa pastel, pero solo se aplicó el efecto completo en algunas uñas.

7. Con personajes

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Finalizamos la lista con un diseño bastante detallado, que presenta personajes tan queridos como "Kuromi". Este manicure se hizo en tonos que se aproximan más al lila, con algunos contrastes pequeños.