Zudikey Rodríguez recuerda el cumpleaños de su fallecido hijo Ethan con emotivas fotos en Instagram.

Zudikey Rodríguez, integrante de Exatlón: Titanes vs Héroes, publicó dolorosas fotografías en su cuenta de Instagram donde recordó el cumpleaños de su hijo Ethan.

Recordemos que el pequeñito falleció a los tres años de edad tras sufrir accidente en un tractor en junio de 2009.

Este miércoles 10 de marzo, el hijo de ‘La Gacela Rodríguez’ estaría cumpliendo años; sin embargo, las redes sociales de Zudikey se pintaron con un emotivo mensaje.

Fue en las plataformas digitales de la integrante de Titanes, donde internautas dejaron bellísimas palabras de aliento para la originaria de Valle de Bravo.

Y es que múltiples admiradores fueron testigos de emotivas fotos antiguas de Zudy abrazando a su fallecido bebé. Las inesperadas postales fueron sacadas del baúl de los recuerdos, pues Rodríguez posó feliz junto al pequeño Ethan hace algunos años.

“El más grande amor que va a existir en su corazón. Gracias Zudikey por no darte por vencida, por levantarte de tan duro golpe y darnos a todos los mexicanos tan grandes enseñanzas y satisfacciones”, apareció una leyenda debajo de una serie de postales en Instagram.

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Zudikey Rodríguez tomó fuerza para convertirse en una talentosa atleta mexicana

Recordemos que Zudikey Rodríguez enfrentó las adversidades tras el inesperado deceso de su bebé. Y es que, la mexicana se convirtió en símbolo de fortaleza tras canalizar su dolor en el deporte, industria que la vio correr 200 metros en 23.18 segundos en mayo de 2007.

Por si fuera poco, la mexicana también realizó su debut en la segunda temporada de Exatlón, donde se dejó ver como una mujer fuerte y aguerrida ante la vida. Fue en nuestro reality show, donde Zudy dejó claro que es una de las participantes más poderosas y líderes.

Actualmente, Zudikey Rodríguez se prepara para llegar a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde demuestra su velocidad, destreza y fuerza en cada uno de los circuitos.

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