Moto Varonil en Exatlón México HOY 18 de febrero 2026: ¿Quién gana el premio más esperado de la temporada?

Exatlón México en su semana 21 ha contado con todo tipo de emociones que han llevado a los atletas al borde de las emociones, y este miércoles 18 de febrero no es la excepción, pues la competencia contará con uno de los duelos más esperados por todos: La Batalla Motorizada Varonil, premio que no solo representa poder y reconocimiento, sino también el sueño de muchos atletas dentro de la competencia.

Rojos apuestan todo por Mono, Humberto y Benyamin

Del lado del Equipo Rojo, las apuestas están puestas en tres nombres fuertes: Mono, Humberto y Benyamin, atletas que a lo largo de las semanas han mostrado velocidad, resistencia y carácter. No obstante, es importante recordar que el circuito no perdona y la presión de ganar uno de los premios más importantes de la temporada puede jugarle en contra incluso al mejor.

Azules responden con Leo, Ernesto y Alexis

Del otro lado, los fans del Equipo Azul llegan con apuestas claras sobre: Leo, Ernesto y Alexis, tres atletas que han mostrado constancia, explosividad y una mentalidad competitiva. No obstante, la escuadra azul ha enfrentado grandes emociones en las últimas horas tras el accidente de Dana, lo que podría marcar el rendimiento de cualquiera.

¿Quién ganará la Moto Varonil hoy?

A pesar de que aún faltan algunas horas para conocer quién de los atletas podrá llevarse la moto, para los fans este duelo en especial se espera como uno de los más cerrados, pues solo la garra determinará qué atleta de alto rendimiento se hará con el codiciado premio. Hasta ahora, lo único seguro es que esta noche Exatlón México tendrá uno de sus momentos más intensos de toda la temporada.