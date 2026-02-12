Exatlón México: Se destrozó la cara en un accidente, los médicos no le daban mucha esperanza, pero ahora es el VERDUGO de los participantes Rojos

El programa de Exatlón México reúne a los mejores atletas de alto rendimiento del país, y en esta novena temporada han llegado a competir varios atletas que se han ganado el corazón de los seguidores o el respeto. Un caso específico es el caso del deportista Azul que se destrozó la cara en un accidente, los médicos no le daban mucha esperanza, pero se volvió el verdugo de los Rojos luego de eliminar a 4 rivales de este color, 3 leyendas y 1 novato; hablamos de José Ochoa.

¿José Ochoa se destrozó la cara en un accidente?

José Ochoa fue uno de los refuerzos de lujo que entró en la novena temporada de Exatlón México; sin embargo, durante una charla en la Barraca, Joe de la Selva les contó a sus compañeros cuando Doris del Moral le estaba recomendado al Tarzán Tapatío que llega un momento en el que el cuerpo resiente, justo cuando Josué Menéndez tuvo que salir tras haberle diagnosticado con una hernia en el abdomen, la cual, aunque no era de peligro, si no se cuidaba podría volverse una lesión grave.

Fue aquí donde Joe de la Selva reveló lo que había vivido 7 años atrás estaba esquiando y me partí la cara, entonces todo su lado derecho de la cara está reconstruido, tiene una malla con 8 clavos y dos placas, e invitó a sus compañeras a tocarle el rostro a la altura del pómulo, donde se sentían los clavos.

El tapatío comentó que como si fuera una escena de película, los médicos tuvieron que rescatarlo y decirle a su padre que también era doctor, que en el lado derecho no había hueso, a eso le sumó que su labio también estaba en muy mal estado. También comentó que, los especialistas no le daban mucha esperanza, pero el atleta Azul no se rindió.

Dana Castro se da cuenta el por qué José Ochoa siempre estaba entrenando

Fue Dana Castro quien dijo ante cámaras que por fin había entendido la razón del por qué su compañero siempre estaba entrenando. Pero, fue Joe quien dio a conocer que fueron 8 meses en donde sufrió depresión ya que le dijeron que tenía que estar en cama; sin embargo, el verdugo de los Rojos no se dio por vencido y dijo que tenía que salir adelante y comenzó a gesticular por su cuenta propia.

¿Quiénes son los participantes Rojos que eliminó José Ochoa en la novena temporada de Exatlón México?

La primera víctima de Joe fue Luis Ferreiro, uno de los nuevos participantes que entraron a la novena temporada de Exatlón México, posteriormente eliminó a Mau Wow, Heber Gallegos y su último eliminado fue Adrián Medrano.

