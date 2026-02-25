Exatlón México: Rojos o Azules, ¿qué equipo tiene más campeones?

El programa de Exatlón México lleva 9 temporadas regulares y 2 All Star, actualmente se está transmitiendo la novena edición de este reality deportivo, El vigente campeón de la octava campaña es Mario Mono Osuna en rama varonil y Evelyn Guijarro en la rama femenil; sin embargo, muchos fanáticos se han preguntado qué equipo tiene más campeones, si Rojos o Azules.

Rojos o Azules ¿qué equipo tiene más campeones?

En la primera temporada los participantes que quedaron campeones de Exatlón México fueron Ernesto Cázares y Macky Gonzáles.

Para la segunda edición, los monarcas de aquella campaña fueron Aristeo Cázares y Aidee Hernández

Mati Álvarez y Heliud Pulido pudieron alzar el trofeo de la cuarta temporada

Mati Álvarez se coronó como la primera bicampeona de la marca y Pato Araujo conseguía su galardón número uno del reality deportivo

Koke Guerrero y Marysol Cortés pudieron hacerse con el campeonato de la quinta campaña

Andrés Fierro y Liliana Hernández ganaron la sexta temporada

En la séptima campaña de Exatlón México repitieron Pato Araujo y Mati Álvarez

Evelyn Guijarro consiguió su primer campeonato hasta la octava edición y Mario Mono Osuna pudo remontarle a Koke Guerrero una final que estaba prácticamente en las manos del Hechicero del Aire, pero el exfutbolista fue quien se coronó como el rey de esa campaña.

Por otro lado, el primer All Star de Exatlón México se dio cuando concluyó la quinta edición y fue aquí donde Koke Guerrero se coronó como el primer campeón de esta edición. Para la segunda campaña de esta versión de la marca, el Hechicero del Aire volvió a coronarse como el monarca del reality deportivo.

Entonces, los Rojos cuentan con campeones como:

Mati Álvarez que suma 4 campeonatos

Pato Araujo que tiene 2 trofeos

Aristeo Cázares con 1 galardón

Mario Mono Osuna con 1 trofeo

Heliud Pulido igual ha levantado una corona de este reality deportivo

Los Azules por su parte tienen a estos monarcas:

Koke Guerrero suma 3 trofeos (1 de temporada regular y 2 All Star)

Macky González acumula 1 trofeo

Ernesto Cázares tiene un campeonato

Aidee Hernández cuenta con un galardón

Andrés Fierro ha sostenido el premio ganador

Liliana Hernández también ya sabe lo que es ser campeona con un campeonato

Evelyn Guijarro sumó su primer trofeo y es la vigente monarca del reality deportivo

Entonces, los Rojos tienen 5 campeones en 9 temporadas con 2 All Star, entre todos suman 9 campeonatos; mientras que, los Azules tienen en su lista 7 monarcas y sumando los galardones da un resultado de 9 premios de ganador; en términos generales, los escarlatas tienen un mejor porcentaje, ya que tienen menos atletas que se han convertido como reyes de la marca con el mismo número de ganadores.