Exatlón México: Humberto gana la medalla varonil y se convierte en máximo medallista
Humberto conquista la medalla varonil de la semana 22 en Exatlón México, mientras Leo reflexiona tras la derrota.
Humberto ganó la medalla varonil de la semana 22 en Exatlón México, convirtiéndose en el máximo medallista de la novena temporada. Leo confesó que ya se sentía ganador y hasta preparaba sus palabras, pero reconoció que el atleta Rojo no está acostumbrado a perder y que la mentalidad puede jugarle en contra.