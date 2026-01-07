Exatlón México | “Nunca nos vamos a rendir”: Humberto dedica su cuarta medalla varonil a la familia roja
Humberto gana la medalla varonil de hoy 7 de enero del 2026, y dedica el triunfo a la familia roja y envía un mensaje de resistencia total en la novena temporada de Exatlón México.
Humberto se convirtió en el ganador de la medalla varonil de la semana 15 en Exatlón México, sumando la cuarta a su cuenta personal, un triunfo que dedicó de manera emotiva a la familia roja, reconociendo los momentos difíciles que ha atravesado el equipo, pero dejando claro que no piensan rendirse y que esta medalla simboliza la lucha diaria por levantarse y seguir compitiendo con todo.