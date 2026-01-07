Exatlón México | “Nunca nos vamos a rendir”: Humberto dedica su cuarta medalla varonil a la familia roja

Humberto se convirtió en el ganador de la medalla varonil de la semana 15 en Exatlón México, sumando la cuarta a su cuenta personal, un triunfo que dedicó de manera emotiva a la familia roja, reconociendo los momentos difíciles que ha atravesado el equipo, pero dejando claro que no piensan rendirse y que esta medalla simboliza la lucha diaria por levantarse y seguir compitiendo con todo.