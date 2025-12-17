Exatlón México: El exjugador de la LIGA MX que entra como refuerzo de lujo a la novena temporada

Conoce a Jair Cervantes, el refuerzo de lujo que entra en la semana 12 de la novena temporada de Exatlón México . El exjugador de futbol profesional que defendió los colores de Chivas y Pumas llegó por primera vez en la temporada 2021-2022 en la quinta edición del reality show, una campaña llamada Guardianes contra conquistadores, sin embargo, no duró mucho y tampoco pudo llegar a la gran final, la cual fue ganada por Koke Guerrero y Marysol Cortés.

¿Quién es Jair Cervantes, el nuevo refuerzo de Exatlon México?

De hecho, en la temporada cinco de Exatlón México fue eliminado un 14 de enero de 2022 a manos de Heber Gallegos, por lo que se convirtió en el participante número 25 de aquella edición. Este joven deportista de alto rendimiento forjó su carrera como futbolista profesional desde los 5 años de edad en las Fuerzas Básicas de Chivas, donde sobresalió como portero, sin embargo, cuando fue traspasado a Pumas, ahí fue un elemento en el campo lejos de los 3 palos.

El duro momento que tuvo que enfrentar Jair Cervantes

Cuando ingresó a las playas de Exatlón México durante su presentación en aquella edición, el exjugador de Chivas recordó la muerte de su padre, quien perdió la vida durante un atentado en Guadalajara, justo cuando viajaba con Jair y su hermana Alan, cuando ambos eran niños.

Azules suman un éxito más

Antes de competir por el Juego de los Enigmas, fue en dónde Antonio Rosique pudo presentar a Jair, quien pudo conocer a todos sus compañeros Rojos, con quienes no pudo coincidir en la temporada cinco del reality, sin embargo, los Escarlatas lo reciben luego de que Paulette Gallardo perdiera una pugna donde todos compiten para evitar ir al Duelo de Eliminación; pero Sangre Brava deberá pelear por su lugar el domingo 20 de diciembre.

Con el ingreso de Jair Cervantes, los Rojos tienen la oportunidad de mandar a un Azul en la siguiente Pugna Máxima. Cabe señalar que, quien se mostró bastante enojado por la eliminación de Heber Gallegos fue Mario Mono Osuna, quien dijo que ahora le tocaría a él sacar uno por uno a los Azules.

Koke Guerrero y su admiración a Joe de la Selva

En el lado Azul, quien se mostró muy satisfecho por el buen rendimiento de José Ochoa fue Koke Guerrero, quien aseguró que, desde su llegada ha ido evolucionando y ha ido de menos a más, a un punto tal en donde cualquier Duelo de Eliminación, es como una prueba más. Sin embargo, deberá entrenar porque todo puede pasar en el reality show y nada es seguro.

