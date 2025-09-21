inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso | Intensa Batalla por La Ventaja rumbo a La Supervivencia

Un equipo logró tomar la delantera para llegar más fuerte a la prueba decisiva.

La competencia se encendió con una intensa Batalla por La Ventaja, donde cada punto fue clave para definir al equipo que llegaría con más fuerza a la Batalla por La Supervivencia. La tensión se sintió en cada duelo, y al final un equipo logró asegurar la delantera, dejando claro que la estrategia será fundamental para mantenerse en juego.

