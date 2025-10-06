De Guanajuato al Olimpo de Exatlón México: Karol Rojas, la novata que quiere ser una leyenda

Una nueva integrante se suma a la historia de Exatlón México, y su nombre empieza a sonar con fuerza, ella es Karol Rojas. Originaria de León, con raíces también en Jalisco, esta joven atleta llega al Equipo Rojo con la determinación de dejar huella desde el primer circuito. Su historia, que comenzó en Exatlón Draft: El Ascenso, combina disciplina, superación y una motivación que va más allá de las cámaras.

¿Quién es Karol Rojas, la nueva promesa de Exatlón México?

Con apenas 20 años, Karol representa una mezcla de talento joven y fortaleza emocional. Desde pequeña estuvo rodeada de actividad física gracias a su madre, una entrenadora que le transmitió el amor por el deporte. Soñó con ser futbolista profesional, pero una lesión la llevó a encontrar su lugar en el tochito bandera, donde actualmente compite con el equipo Felinas.

Su carácter competitivo, la empatía con sus compañeras y la disciplina que ha desarrollado a lo largo de los años son parte esencial de lo que hoy la impulsa en el reality deportivo más exigente de la televisión mexicana.

¿Cómo llegó Karol Rojas a Exatlón México?

Fue a través de sus redes sociales donde un productor de TV Azteca descubrió su energía. Karol publicaba videos de sus entrenamientos y partidos, pero también dejaba ver una actitud positiva y fuerte. Esa combinación fue clave para ser seleccionada en el Draft del 2025.

Luego de enviar su casting, viajó a Ciudad de México para realizar pruebas físicas y psicológicas. Competir contra más de 50 aspirantes no fue sencillo, pero logró colocarse entre los 24 elegidos para integrarse a la novena temporada. Desde entonces, se preparó física y mentalmente, incluso con apoyo profesional, para fortalecer su inteligencia emocional antes de entrar al show.

¿Qué espera lograr Karol en su paso por Exatlón México?

Karol tiene claro que no será fácil, pero su compromiso va más allá de los obstáculos. Representar a Guanajuato, a Jalisco y a su universidad es un orgullo que no piensa tomar a la ligera. Consciente de que el reto es físico, mental y emocional, ha dejado todo listo para entregarse por completo.

Su meta es convertirse en leyenda, pero también inspirar a quienes, como ella, han tenido que redirigir sus sueños sin rendirse. Karol busca algo más allá que solo competir, quiere trascender.