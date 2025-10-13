inklusion logo Sitio accesible
Las 9 paredes que marcarán tendencia y harán que tu hogar se vea como de revista en 2026

En 2026 las paredes dejarán de ser solo fondo y pasan a ser las estrellas: descubre las tendencias que van a darle estilo y mucha onda a cada rincón de tu casa.

Agostina Olguín | DR
Paneles de madera / listones verticales (Fuente: Canva)
Muros de acento geométricos o bloques de color (Fuente: Canva)
Texturas naturales / acabados rústicos (Fuente: Canva)
Papel tapiz de textura elevada / “wallpapers” con profundidad (Fuente: Canva)
Colores tierra y tonos cálidos naturales. (Fuente: Canva)
Tonos profundos como nuevo neutral. (Fuente: Canva)
Muros con efecto ilusión visual / materiales que imitan piedras. (Fuente: Canva)
Maximalismo controlado y muros ilustrativos / murales. (Fuente: Canva)
Paredes con iluminación embebida / muros luminosos. (Fuente: Canva)

Las 9 paredes que marcarán tendencia y harán que tu hogar se vea como de revista en 2026

En 2026, las paredes dejan de ser solo el fondo de tu hogar y pasan a tomar protagonismo. Son clave para dar estilo, personalidad y calidez a cada espacio de manera sencilla, creativa y con mucho carácter, convirtiendo cada rincón en algo especial.

La magia está en animarse con colores, texturas y pequeños detalles: cada revestimiento puede transformarse en un elemento que renueve tu casa, haciéndola única y capaz de reflejar tu estilo sin complicaciones. Te enseñamos cuáles serán los 9 estilos que marcarán tendencia el año próximo.

Paneles de madera:

Las paredes con madera oscura o tonos medios aportan calidez y textura, haciendo los espacios más acogedores y sofisticados, creando un ambiente natural que invita a relajarse.

Muros de acento geométricos o bloques de color:

Los patrones, formas y arcos le dan carácter y ayudan a dividir visualmente los ambientes, convirtiendo cada pared en un punto focal que llama la atención de manera sutil y elegante.

Texturas naturales / acabados rústicos:

Yeso, cal, arcilla o estuco imperfecto suman autenticidad y un aire artesanal a tu hogar, dando personalidad a tus espacios y un toque de originalidad que no pasa desapercibido.

Papel tapiz con textura elevada:

Lino, fibra, murales o relieves que no solo se ven, sino que aportan sensación táctil, transformando la pared en un elemento decorativo que combina estilo y profundidad visual.

Colores tierra y cálidos:

Terracota, óxido, ocre y verdes suaves generan un ambiente cálido y relajado, perfecto para crear espacios acogedores y llenos de armonía con la decoración y los muebles de tu hogar.

Los colores en las paredes vuelven a captar atención de los hogares en el 2026
Fuente: Canva
Los colores vuelven a captar la decoración de los hogares en el 2026

Tonos profundos como nuevo neutral:

Pfeiffer Design menciona que los verdes intensos, borgoñas, malvas o azul petróleo aportarán sofisticación, creando ambientes elegantes, acogedores y con un estilo que se siente moderno sin perder calidez.

Muros con efecto piedra o ilusión visual:

Paneles o papeles que imitan mármol y piedra crean profundidad y juego de luces, dando sensación de amplitud y un toque de lujo discreto en cualquier espacio.

Maximalismo controlado / murales:

Los murales y motivos decorativos permiten que las paredes cuenten historias, combinando colores y estampados de manera equilibrada y convirtiendo cada pared en un detalle único de tu hogar.

Paredes con iluminación embebida / muros luminosos

Muros que incorporan fuentes de luz integradas: tiras LED, paneles retroiluminados, secciones translúcidas o materiales semitranslúcidos que dejan pasar la luz filtrada, permitiendo que la pared sea parte del diseño de iluminación.

¿Qué otras tendencias de decoración se impondrán este 2026?

Si estás pensando en renovar tu hogar, estas tendencias muestran el deseo de crear espacios más humanos, sostenibles y emocionalmente conectados. Es el momento ideal para adoptar estas propuestas y convertir tu casa en un lugar que refleje tus valores.

  1. La conexión con la naturaleza:
    En 2026, tal como menciona Portobello street, se busca replicar las formas, texturas y la calma del mundo natural en los interiores. Esto se logra mediante el uso de materiales orgánicos como madera, piedra y textiles naturales, creando espacios que evocan serenidad y bienestar.
  2. La sostenibilidad sigue siendo una prioridad en la decoración y las reformas.
    Se espera un auge de materiales naturales, como madera certificada, bambú, corcho, piedra y arcilla. Estos materiales aportan calidez y textura, a la vez que reflejan un compromiso con el medio ambiente.
    No solo importan las paredes: los muebles grandes vuelven a la escena
    Fuente: Canva
    No solo importan las paredes: los muebles grandes vuelven a la escena
  3. Los muebles grandes y audaces dominarán el diseño de interiores.
    Según Decorilla, los sofás y sillones se convierten en elementos esculturales dentro de la habitación, ofreciendo tanto estética como funcionalidad. Estos muebles buscan proporcionar comodidad y convertirse en puntos focales sin esfuerzo en los espacios habitables.
  4. Colores vibrantes y llenos de personalidad.
    Se observa un guiño a la sofisticación de los años 70, pero adaptada a estilos modernos, con acentos que transforman cualquier ambiente en un espacio único y lleno de vida.
