¿Quién es La Bea? La comediante que vivió una inesperada sorpresa al ordeñar una vaca: ¡se hizo pipí y la mojó!

La Granja VIP nos regaló un momento viral protagonizado por La Bea, una de las participantes más divertidas del reality. Mientras intentaba cumplir con una de las tareas básicas del campo, la comediante fue sorprendida por una vaca... ¡que la mojó por completo con una descarga inesperada!

La escena rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del programa, en una muestra de que en la granja puede pasar de todo, incluso cuando menos lo esperas.

¿Qué le pasó a La Bea durante su primer ordeño en La Granja VIP?

Durante una práctica guiada por El Mayoral “Tío Pepe”, La Bea se encontraba aprendiendo a ordeñar por primera vez. Aunque todo parecía ir bien, la vaca decidió acomodarse y en ese momento ocurrió lo impensable: comenzó a orinar justo cuando la comediante estaba agachada frente a ella.

La reacción fue inmediata, con gritos, risas nerviosas y mucha sorpresa. El Tío Pepe tranquilizó al grupo al explicar que es algo completamente normal, pero eso no evitó que La Bea terminara empapada y se ganara una anécdota que, sin duda, no olvidará jamás.

Con humor y actitud, la comediante retomó la actividad minutos después, con lo que demostró que está dispuesta a enfrentar cualquier reto en La Granja VIP, incluso los que implican vacas con mal timing.

¿Quién es La Bea, la comediante de La Granja VIP?

Detrás de ese momento inolvidable hay una mujer con mucha trayectoria en la comedia. La Bea, cuyo nombre real es Tania González, se labró un lugar en el mundo del stand-up gracias a su estilo irreverente y su autenticidad en el escenario.

Participó en el programa LOL: Last One Laughing con Eugenio Derbez y ha pisado diferentes escenarios como el Teatro Metropólitan y el festival Vive Latino. Su sentido del humor y carisma la convirtieron en una favorita del público, y ahora, en La Granja VIP, su espontaneidad promete muchos más momentos inolvidables.

La competencia sigue por Azteca UNO a las 9:00 p.m., y si quieres ver todos los detalles, puedes conectarte 24/7 a través de Disney+.