Manola Díez y Carolina Ross hacen las PACES tras fuerte PELEA

Tras una pesada jornada de trabajo con el Tío Pepe, mayoral de La Granja VIP, enfocada en conocer y cuidar a los animales, Manola Díez y Carolina Ross hicieron las paces después de la fuerte pelea que protagonizaron durante el desayuno.

¿Cómo ocurrió la reconciliación?

Después de que el Tío Pepe intercambiara experiencias con los granjeros y previo a que se retiraran, Alfredo Adame (para sorpresa de propios y extraños) pidió a Díez y Ross que se abrazaran, las cuales se encontraban juntas durante la emotiva plática.

La cantante y compositora fue la primera en aceptar, señalando que “no pasaba nada”, lo que provocó que sus compañeros se unieran en un aplauso grupal para celebrar el acontecimiento, por lo que volvió la paz a la granja... por ahora.

¿Por dónde puedes seguir todo lo que ocurra en La Granja VIP?

