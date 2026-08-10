ÚLTIMA HORA Viviann Baeza es la cuarta ELIMINADA de Survivor México La Reliquia en Llamas

Una nueva jornada de intensa angustia y alta tensión se vivió en las playas de República Dominicana. Este domingo 9 de agosto se convirtió en un punto de quiebre para la competencia de Survivor México: La Reliquia en Llamas, donde se llevó a cabo el esperado Juego de Extinción que culminó con la eliminación del cuarto participante de la temporada: Viviann Baeza, de la tribu de Los Halcones.

Tras varios días de intensas pruebas físicas, complejas jugadas tácticas e incluso tristes noticias del exterior , la convivencia entre las tribus ha alcanzado momentos de fricción, por lo que el ritmo del reality ha sorprendido a los propios participantes y a la audiencia, especialmente con la inminente reestructuración del juego y la presión que supone asegurar un lugar para no quedar a la deriva en el Concejo Tribal.

Un duelo de extinción definitivo

La batalla por la supervivencia no dio margen de error, ya que en una prueba que exigió la máxima concentración, temple y fuerza física, los nominados: Viviann Baeza y Abel Robles midieron sus capacidades al límite. Al final de la prueba, la derrota de Viviann se selló de manera irrevocable y el fuego sagrado de la competencia cobró una nueva víctima.

¿Quién salió de Survivor México La Reliquia en Llamas este domingo 9 de agosto?

Con la salida de Viviann Baeza, la cuarta eliminada, los equilibrios de poder dentro del campamento empiezan a tambalear y las alianzas formadas en los primeros días comienzan a verse afectadas pues los sobrevivientes que continúan en pie deberán replantear rápidamente sus movimientos si pretenden mantener la inmunidad en las próximas semanas.

¿Dónde y a qué hora ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Para seguir de cerca cada detalle de las alianzas, las traiciones y los intensos desafíos en la selva, la emisión se transmite de lunes a viernes en punto de las 6:30 PM a través de la señal de TV Azteca, por el canal Azteca Uno.

De igual forma, los aficionados que prefieren disfrutar del contenido en línea pueden acceder mediante la plataforma digital oficial y la aplicación para dispositivos móviles.

