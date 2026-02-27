¡Peor que niños! Koke y Humberto encienden la polémica por ver quién ha perdido más dentro de la novena temporada de Exatlón México

No cabe duda de que la novena temporada de Exatón México atraviesa uno de sus momentos más tensos y de rivalidad entre las escuadras, como lo demostraron recientemente Koke del Equipo Azul y Humberto del Equipo Rojo, quienes dentro de uno de los últimos circuitos discutieron sobre el rendimiento del rival en la temporada, declaraciones que elevaron la polémica entre ambas escuadras.

La escena rápidamente llamó la atención no solo de sus compañeros, sino también de todos los fanáticos, quienes han catalogado a esta temporada como una de las más intensas, pues el enfrentamiento verbal de los atletas estuvo cargado de orgullo y espíritu competitivo.

¿Por qué discutieron Koke y Humberto en Exatlón México?

De acuerdo con lo que se puede ver dentro del clip, el conflicto surgió en medio de la presión acumulada por la contienda y dentro de la conversación, los atletas debatieron sobre quién ha registrado más derrotas dentro de la novena temporada.

Mientras el Azul asegura que su rival ya supera las 100 derrotas dentro de los circuitos, el otro respondió señalando la inmadurez y las derrotas de su rival. Rápidamente, las palabras subieron de tono y dejaron en evidencia un ambiente tenso dentro de las contiendas.

El momento no solo reflejó el nivel de exigencia que implica mantenerse competitivo en cada paso que se da dentro de la temporada.

El rendimiento en la temporada 9 bajo la lupa

Dentro de contiendas como las que ofrece Exatlón México, el rendimiento individual es constantemente analizado tanto por los seguidores del programa como por los atletas. En esta contienda cada punto cuenta y cada derrota pesa, especialmente en el ego de los competidores de alto rendimiento.

Es importante señalar que las discusiones y conflictos entre escuadras no son algo nuevo dentro de Exatlón México. No obstante, es en esta temporada que se han vuelto más constantes y han subido de nivel. No te pierdas nada del reality deportivo más demandante de México y sigue la transmisión en directo por Azteca Uno y por todas nuestras plataformas digitales.