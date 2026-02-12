Exatlón México: ¡NO ES MIEDO! Mati Álvarez revela por qué no corre contra los rendimientos más bajos

Mati Álvarez es la atleta que tiene 4 campeonatos de Exatlón México, esto la convierte en la más ganadora del reality deportivo con 3 trofeos de temporada regular y uno de copa. Sin embargo, en la novena edición del programa, se ha dado una situación que pone algo nerviosos a los integrantes del equipo Rojo puesto que, perciben un poco de miedo por parte de la tetracampeona a la hora de correr contra algunas participantes del grupo Azul, pero, de acuerdo con Golden Champion, existe una razón del por qué evita a estas rivales.

¿Por qué Mati Álvarez no quiere correr contra las atletas Azules con el peor rendimiento?

Tras perder la Batalla Colosal, los Rojos tuvieron que volver a descansar a la Barraca, y fue aquí donde Mario Mono Osuna le pidió a Mati Álvarez que corriera contra la que se le pusiera frente a ella; y es que desde hace varios días, Terminator ha estado evitando a 3 rivales Azules, Natali Brito, Dana Castro y Katia Gallegos; estas atletas le han ganado puntos importantes a Golden Champion.

Por otro lado, Koke Guerrero se acercó con Katia y le dijo que Mati la estopa evitando porque la basquetbolista le ha ganado en varias ocasiones; por lo que, la más ganadora de la marca le da la vuelta y elige a otras contrincantes. A esto se le sumó que, Jazmín Hernández de igual forma ya se dio cuenta que su compañera no quiere correr contra Dana y Nat.

Las cámaras se centraron en Golden Champion y fue aquí donde la más ganadora le confesó al exfutbolista que existe una razón del por qué no quiere correr contra los peores rendimientos, y no es por miedo, sino por estrategia. De acuerdo con Mati, ella prefiere medirse ante Evelyn Guijarro, Doris del Moral o Cat-Attack, ya que las considera rivales fuertes y complicadas, y si se enfrenta con ellas, por lógica incrementará su nivel.

A eso le añadió que, si pasa contra Natali y Dana, ella siente que no mejora y no se exige mucho a ella como cuando sabe que irá contra Sniper, Bulldozer o Katia. Ante estas palabras, Mono le dejó en claro que él sí corre contra quien sea, y que ella debería hacer lo mismo, ya que son puntos importantes que no deben dejar pasar y que incluso, los puede llevar a la victoria en algunas pruebas.

