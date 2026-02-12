Exatlón México: Rojos o Azules, descubre quién gana en vivo el día de hoy la Medalla Especial

La semana 20 de la novena temporada de Exatlón México está en curso y los Rojos y Azules ahora deberán competir por un premio que podría salvar a cualquier atleta que vaya a un Duelo de Eliminación, hablamos de la Medalla Especial; y para saber quién gana el día de hoy en vivo la presea, deberás sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o da clic aquí .

Te puede interesar: Exatlón México | Programa Completo | Semana 20 en Exatlón México: Tensión en Rojos, sentimientos al borde de Villaluz y premios deliciosos en juego

¿Para qué sirve la Medalla Especial?

Existen 3 tipos de preseas en Exatlón México , y el día de hoy jueves 12 de febrero de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Medalla Especial, este galardón sólo se podrá ocupar en un Duelo de Eliminación, pero, este premio sólo se podrá otorgar al atleta en peligro de salir eliminado siempre y cuando todo el equipo vote a favor.

También está la Medalla Transferible , esta presa se adquiere de igual manera en un Contrarreloj por cualquier participante, y el dueño del galardón puede darle su premio a quien él considere necesario en la pugna máxima, este trofeo no necesita de votos, así como sucedió cuando José Ochoa eliminó a Adrián Medrano; Mufasa le dio su transferible a Joe de la Selva cuando este sólo tenía una vida.

Tenemos la Medalla Individual, la cual es ganada por el atleta que compite en el Contrarreloj, en este caso, la presea es una vida adicional para el participante que la tenga. Por ejemplo, Mati Álvarez suma 5 galardones de este tipo, por lo que, en caso de ir al Duelo de Eliminación, Golden Champion tendría hasta 5 créditos extras para competir por su estadía.

¿Quién es el atleta que tiene más Medallas en la novena temporada de Exatlón México?

En la rama Femenil: Jazmín Hernández y Dana Castro no cuenta ninguna presea; Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro suman 2 medallas, mientras que, Ella Bucio y Katia Gallegos acumulan un galardón de este tipo.

Pasando a la rama Varonil, Benyamin Saracho, César Villaluz y Alejandro Aguilar no cuenta con ninguna medalla, Ernesto Cázares sólo tiene un premio; Alexis Vargas y Mario Mono Osuna acumulan 2 preseas; Adrián Leo consiguió su tercer trofeo de este tipo el pasado miércoles 11 de febrero; pero los que acumulan hasta 4 placas.