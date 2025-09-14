inklusion logo Sitio accesible
Draft El Ascenso |El equipo Blanco avanza con fuerza

La inestabilidad del Equipo Negro les costó puntos clave, mientras el Equipo Blanco se fortalece con unión y estrategia.

En el Draft El Ascenso, el drama no se detiene. El Equipo Negro atraviesa un momento crítico de inestabilidad que ya les costó puntos valiosos en la competencia. La falta de coordinación y confianza parece pasarles factura justo cuando más necesitan unión. Por el contrario, el Equipo Blanco aprovecha la situación y avanza con paso firme, apostando por la cooperación y el trabajo en conjunto para seguir brillando en la arena.

