Draft El Ascenso |El equipo Blanco avanza con fuerza

En el Draft El Ascenso, el drama no se detiene. El Equipo Negro atraviesa un momento crítico de inestabilidad que ya les costó puntos valiosos en la competencia. La falta de coordinación y confianza parece pasarles factura justo cuando más necesitan unión. Por el contrario, el Equipo Blanco aprovecha la situación y avanza con paso firme, apostando por la cooperación y el trabajo en conjunto para seguir brillando en la arena.