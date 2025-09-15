¿Qué hace actualmente Ana González, la surfista de Exatlón México que nadie olvida?

Aunque su participación en Exatlón México fue breve, la energía, carisma y pasión de Ana Laura González dejaron una marca imborrable en el público. Años después de su paso por el reality, su vida sigue vinculada al mar, pero también ha tomado un rumbo que la posiciona como una voz clave para las nuevas generaciones del surf mexicano.

¿A qué se dedica Ana González en la actualidad?

Ana González continúa activa como surfista profesional, aunque ahora con un enfoque más amplio que trasciende lo competitivo. Desde su base en Manzanillo, impulsa el proyecto “Mujeres en el Mar”, una iniciativa que busca formar, acompañar y empoderar a niñas y jóvenes mexicanas interesadas en este deporte. Con esta plataforma, ofrece campamentos, entrenamiento técnico, acompañamiento emocional y acceso a equipo especializado, gracias al apoyo de patrocinadores.

Este esfuerzo nace de una necesidad concreta: la escasa infraestructura profesional en México para preparar a mujeres surfistas, así como la brecha de género que aún persiste dentro del medio acuático. Ana encontró en este vacío una oportunidad para compartir el valor de enfrentar miedos en el mar y convertirlos en impulso para alcanzar metas.

También se ha convertido en una creadora de contenido en redes sociales, una faceta que le ha permitido financiar su carrera deportiva.

Pese a una lesión en el hombro que la obligó a abandonar el proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana no renunció a su sueño olímpico, por lo que actualmente entrena con la mira puesta en Los Ángeles 2028, además de estar presente en competencias del circuito latinoamericano y campeonatos mundiales.

¿Cómo le fue en Exatlón México?

Ana González formó parte de la segunda temporada de Exatlón México, emitida en 2018, como integrante del equipo Famosos. A pesar de su potencial físico, fue eliminada en la posición número 25. Su salida temprana no impidió que su presencia resonara entre la audiencia, especialmente por su espíritu competitivo y su historia como surfista nacional con proyección internacional.

Su paso por el reality fortaleció su perfil mediático, el cual ha sabido canalizar hacia proyectos deportivos y sociales.