Los atletas de Exatlón México que son originarios de Puebla, ¿quiénes son?

A lo largo de sus múltiples temporadas, Exatlón México ha reunido a deportistas de alto rendimiento de todo el país. Puebla no ha sido la excepción: varios atletas nacidos en ese estado han dejado huella en la competencia, ya sea por su carisma, su trayectoria profesional o sus logros dentro del reality deportivo más visto de TV Azteca.

¿Quiénes son los atletas poblanos que han estado en Exatlón México?

La representante más destacada es Matilde Álvarez, conocida como Mati, originaria de la ciudad de Puebla. Heptatleta, licenciada en Mercadotecnia por la UDLAP y multimedallista nacional, debutó en la tercera temporada de Exatlón como parte del equipo rojo. Desde entonces, se ha coronado campeona en Famosos vs. Contendientes 3, Titanes vs Héroes, Exatlón CUP y La Nueva Era, para convertirse en la máxima ganadora de la franquicia a nivel mundial.

También destaca Amancay “Macky” González, nacida el 1 de julio de 1989 en Puebla. Especialista en atletismo de pista, participó en la primera temporada y fue reconocida como campeona femenil de esa edición. Desde entonces, ha regresado como leyenda, además de ampliar su perfil público en otros programas. Aunque en 2024, dio el salto a la política, al ser postulada como diputada federal por Movimiento Ciudadano, para dejar atrás los realities shows pero no la vida pública a través de sus redes sociales.

¡La ganadora femenil de la temporada #1 recibe un reconocimiento especial esta noche! 🏆👊🏼 Eres una campeona, @macky_mx. 💙✨#GranFinalAllStar ⭐ pic.twitter.com/u2te3Yy2Gd — Exatlón México (@ExatlonMx) May 2, 2022

Otra atleta originaria de Puebla es Karina Rodríguez, artemarcialista de Cholula. Participó como refuerzo en la quinta temporada, dentro del equipo de los Conquistadores. Aunque su paso fue breve, logró destacar por su perfil técnico, entrenamientos en disciplinas de contacto y experiencia en jaula. Fue eliminada en octubre de 2021, pero dejó una imagen sólida como atleta de combate.

El listado poblano se completa con Alex Campos, exfutbolista profesional, quien ingresó a Exatlón México en la cuarta temporada como parte del equipo de los Héroes. A pesar de que su estadía en la competencia fue corta, él mismo calificó la experiencia como única. Con apenas 21 años, aspiraba a convertirse en leyenda del programa.

¿Cuántos campeones de Exatlón México tiene Puebla?

Tanto Mati Álvarez como Macky González lograron coronarse campeonas femeniles en sus respectivas temporadas. Mati incluso ha sido reconocida como la mejor atleta en la historia del reality, mientras que Macky fue una de las primeras en consolidar el perfil de mujer fuerte, veloz y mediática dentro del programa.